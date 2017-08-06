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Впервые рядом с украинцами в строю будут маршировать партнеры из стран НАТО

6.08 в 09:45

Военный парад ко Дню Независимости: 4,5 тысячи военнослужащих, 70 единиц техники и впервые в строю с украинцами пойдут партнеры из стран НАТО, - сообщает ТСН

Участие в параде уже подтвердили Великобритания, Эстония и Латвия. К ним могут присоединиться другие страны НАТО, а также Грузия.

Чтобы хватило места для тренировок, военным выделили целый аэродром завода имени Антонова в Киеве.

На плацу на репетиции представлена вся Украина — курсанты, пограничники, СБУ, Нацгвардия и подразделения вооруженных сил.

Министр обороны Степан Полторак побывал на репетиции и заявил, что лишних расходов на парад не предусмотрено – форма и техника есть, боевой дух у военных на должном уровне.

Отмечается, что во время парада будет уделено особое внимание тем, кто принимал участие в боевых действиях. Маршем пойдут более тысячи участников и ветеранов АТО.

Главный же акцент в этом году будет сделан на истории, поскольку военные пройдут по Крещатику не только по случаю 26-й годовщины независимости Украины, а и столетия создания армии Украинской народной республики.

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2017-08-06 09:45:00
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