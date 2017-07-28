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Впервые в аппарате Мариупольского горсовета стартует Конкурс молодых руководителей

28.07 в 16:47

В Мариупольском муниципалитете ищут молодых руководителей. Для этого проведут конкурс, который выявит сотрудников с высоким потенциалом к развитию, хорошо развитым стратегическим мышлением для привлечения их к инновационным проектам.

«Сегодня нам нужны новые взгляды и решения проблем. Молодые сотрудники муниципалитета – это будущий костяк аппарата городского совета», -  отметила начальник отдела оценки и развития персонала управление планирования и развития персонала горсовета Ирина Сабельникова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сотрудникам муниципалитета уже рассказали о подробностях конкурса. Он пройдет с 1 августа по 30 ноября. Его участники выберут темы проектов, которые в конце защитят. Основные из них: экология и здоровый образ жизни, инфраструктура, социальные проекты, культура и развлечения, внутренние проекты (усовершенствование работы горсовета). А за предложение собственной, оригинальной темы проекта, одобренной организаторами конкурса, участник получает дополнительные баллы.

Но прежде конкурсантов ждут увлекательные инструкции, семинары, общение с экспертами, бизнес-игры, полезные тренинги. В результате проделанной работы будут определены авторы лучших проектов. Оценивать будут по актуальности темы проекта, масштабу внедрения проектного задания, новизне предлагаемого решения, степени проработки материала, возможности реализации и другое.

Подобный конкурс поможет продвинуться молодым сотрудникам по карьерной лестнице, которые будут зачислены в кадровый резерв на руководящие должности. Кроме того, это дополнительная мотивация к поискам новых идей для совершенствования и развития своего города.

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2017-07-28 16:47:00
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