Всемирный банк поддерживает медицинскую реформу в Украине
14.11 в 14:53
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джимом Йонг Кимом.
В результате глава Всемирного банка заявил, что ВБ разделяет и поддерживает идеи правительства Украины по внедрению реформ, в первую очередь медицинской.
«Мы понимаем, что реформы – это сложная вещь. Но мы поражены тем, насколько продвинулись реформы в Украине, и готовы поддержать этот процесс. Мы готовы помочь Украине завершить революцию Достоинства и занять достойное место на карте мира. Мы сделали большую ставку на Украину, и хотим обеспечить ее успешность», - подчеркнул Джим Йонг Ким.
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2017-11-14 14:53:00
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