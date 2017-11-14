Всемирный банк поддерживает медицинскую реформу в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джимом Йонг Кимом.

В результате глава Всемирного банка заявил, что ВБ разделяет и поддерживает идеи правительства Украины по внедрению реформ, в первую очередь медицинской.

«Мы понимаем, что реформы – это сложная вещь. Но мы поражены тем, насколько продвинулись реформы в Украине, и готовы поддержать этот процесс. Мы готовы помочь Украине завершить революцию Достоинства и занять достойное место на карте мира. Мы сделали большую ставку на Украину, и хотим обеспечить ее успешность», - подчеркнул Джим Йонг Ким.