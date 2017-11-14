Всемирный банк: Украина может получить 40 триллионов долларов «свободных» инвестиций

У Всемирного банка есть 40 триллионов долларов инвестиций, которые могут быть вложены в украинские проекты. Об этом президент Групп Всемирного банка Джим Ен Ким заявил во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.

В пресс-службе парламента сообщают: «Он проинформировал, что в мире есть 40 трлн долларов, которые ищут своего адресата - Украина могла бы стать таким местом».

Джим Ен Ким акцентировал внимание на открытии рынка земли и необходимости создания Антикоррупционного суда.