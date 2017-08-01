Вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой официально вступило в силу сегодня, 1 августа.

Так, для украинских экспортеров будет открыто 98% рынка Канады. Ввозные пошлины на сельскохозяйственные товары будут отменены (кроме 108 тарифных линий, доступ по которым откроется в рамках квот), а также на промышленные товары (кроме легковых автомобилей с 7-летним переходным периодом отмены ввозных пошлин).

Украина, в свою очередь, отменит тарифы для около 80% товаров импорта из Канады, в то же время для некоторых сельскохозяйственных и промышленных товаров будут применяться переходные периоды в 3, 5, 7 лет для снижения тарифов.

Основные украинские продукты, которые получат преимущества от беспошлинного доступа на рынок Канады - подсолнечное масло, сахар, кондитерские изделия и шоколад, алкогольные напитки и пиво, соки. Среди промтоваров - это одежда, керамика, металлургия и химия.

Кроме того, Соглашение взаимно открывает рынки государственных закупок. Отдельные разделы договора защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Соглашение о ЗСТ также предусматривает предоставление Украине технической помощи для улучшения доступа украинских товаров на канадский рынок и помощь для развития аграрного комплекса.

Данное Соглашение открывает огромные возможности для украинского бизнеса и является новой страницей в отношениях двух стран. Такое мнение высказал президент Петр Порошенко в своем Facebook.

В СМИ опубликована инфографика о том, что даст Украине зона свободной торговли с Канадой.



