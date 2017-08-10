Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

ВСУ остановили работы по разминированию моста в Счастье из-за отсутствия гарантий безопасности

10.08 в 20:55

В городе Счастье Луганской области украинские военнослужащие начали разминирование моста. Однако работы пришлось сразу же свернуть из-за отсутствия гарантий безопасности.

«Мы начали работы по разминированию этого объекта, но нет подтверждения с другой стороны о начале таких же работ. Соответственно, работы с нашей стороны приостановлены», - заявил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.

Украинская сторона СЦКК не раз информировала российских коллег о начале разминирования. «Мы не можем разминировать объект без гарантий безопасности и того, что противоборствующая сторона пойдет нам навстречу», - подчеркнул спикер.

/uploads/news/964x620/qMDv3OPu.jpeg
2017-08-10 20:55:00
Важные новости
Завтра в Мариуполе будет шумно
10.08 в 20:03
Во дворе многоэтажки по улице Гранитной праздник
10.08 в 19:25
Лента новостей
ВСУ остановили работы по разминированию моста в Счастье из-за отсутствия гарантий безопасности
10.08 в 20:55
Завтра в Мариуполе будет шумно
10.08 в 20:03
Во дворе многоэтажки по улице Гранитной праздник
10.08 в 19:25
Под Мариуполем обстреляли дорогу, по которой должен был ехать Хуг, ранен украинский военный
10.08 в 18:50
В Мариуполе нужна помощь 2-летней Насте
10.08 в 18:31
Под Мариуполем обстреляли беспилотник ОБСЕ
10.08 в 18:01
В Мариуполе закрыли «массажный салон», в котором клиентам предоставляли интимные услуги
10.08 в 16:58
Военный застрелил девушку в день ее рождения: подробности убийства в Луганской области
10.08 в 16:30