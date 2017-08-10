ВСУ остановили работы по разминированию моста в Счастье из-за отсутствия гарантий безопасности

В городе Счастье Луганской области украинские военнослужащие начали разминирование моста. Однако работы пришлось сразу же свернуть из-за отсутствия гарантий безопасности.

«Мы начали работы по разминированию этого объекта, но нет подтверждения с другой стороны о начале таких же работ. Соответственно, работы с нашей стороны приостановлены», - заявил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.

Украинская сторона СЦКК не раз информировала российских коллег о начале разминирования. «Мы не можем разминировать объект без гарантий безопасности и того, что противоборствующая сторона пойдет нам навстречу», - подчеркнул спикер.