ВСУ остановили работы по разминированию моста в Счастье из-за отсутствия гарантий безопасности
10.08 в 20:55
В городе Счастье Луганской области украинские военнослужащие начали разминирование моста. Однако работы пришлось сразу же свернуть из-за отсутствия гарантий безопасности.
«Мы начали работы по разминированию этого объекта, но нет подтверждения с другой стороны о начале таких же работ. Соответственно, работы с нашей стороны приостановлены», - заявил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.
Украинская сторона СЦКК не раз информировала российских коллег о начале разминирования. «Мы не можем разминировать объект без гарантий безопасности и того, что противоборствующая сторона пойдет нам навстречу», - подчеркнул спикер.
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2017-08-10 20:55:00
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