Вы много едите? Тогда Рева идёт к вам…

Министр социальной политики Украины Андрей Рева оригинальным способом пояснил бедность украинского народа. В эфире одного украинского телеканала он заявил о том, что большие траты на питание украинцев можно пояснить не тем, что они мало зарабатывают, а тем, что они просто… много едят. Об этом пишут многие украинские издания, в том числе «Главное».

На слова ведущего телеканала о данных статистики, из которых следует, что на питание народ страны тратит более 50% доходов, тогда как немцы – только 14%, а поляки – 25%, чиновник сказал, что это культурная проблема, а вовсе не экономическая. Иными словами, нужно меньше есть.

„Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине, они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми“, - считает министр.

Такая позиция министра возмутила пользователей соцсетей и, надо думать, весь украинский народ. Ведь при десятикратной разнице в доходах украинского и немецкого народов получается, что как раз украинцы и недоедают, экономя на своём здоровье.

Вот всего несколько из высказываний:

«Сколько можно жрать, вы огорчаете Реву», - написал пользователь RiverBeaver‏.



