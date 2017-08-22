Выстрелы в небо и слезы на глазах: в Мариуполе почтили память погибших правоохранителей

Сегодня, 22 августа - день скорби, когда по всей Украине вспоминают сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня в Мариуполь съехались родственники и коллеги погибших силовиков, чтобы принять участие в митинге-реквиеме возле областного главка полиции.

Полиция прифронтового региона претерпела больше всего потерь - только за последние три года в борьбе с террористами погибли 16 патриотов. А за годы независимости Украины свою жизнь отдали 60 правоохранителей. В их честь прозвучали залпы в небо, после чего собравшиеся возложили цветы к памятнику.