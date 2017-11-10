Wall Street Journal: США хотят предложить России план по вводу 20 тысяч миротворцев на Донбасс
Соединенные Штаты Америки намерены предложить России план по вводу на Донбасс 20 тысяч миротворцев ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в США и в других западных государствах.
Издание пишет: «Американское правительство готовится испытать готовность Москвы к прекращению конфликта в Украине, пытаясь получить одобрение России на 20 000 миротворцев на всей украинской территории, где проходит конфликт».
По данным источников США и другие страны надеются, что российский президент Владимир Путин «ищет пути выхода из военной поддержки украинских сепаратистов», поэтому согласится на предложение. Этот вопрос стороны должны обсудить уже в ближайшие дни.
В Белом доме пока никак не прокомментировали информацию The Wall Street Journal.