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Wall Street Journal: США хотят предложить России план по вводу 20 тысяч миротворцев на Донбасс

10.11 в 11:34

Соединенные Штаты Америки намерены предложить России план по вводу на Донбасс 20 тысяч миротворцев ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в США и в других западных государствах.

Издание пишет: «Американское правительство готовится испытать готовность Москвы к прекращению конфликта в Украине, пытаясь получить одобрение России на 20 000 миротворцев на всей украинской территории, где проходит конфликт».

По данным источников США и другие страны надеются, что российский президент Владимир Путин «ищет пути выхода из военной поддержки украинских сепаратистов», поэтому согласится на предложение. Этот вопрос стороны должны обсудить уже в ближайшие дни.

В Белом доме пока никак не прокомментировали информацию The Wall Street Journal.

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2017-11-10 11:34:00
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