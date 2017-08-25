Яблоку негде упасть: в Мариуполе на праздничном концерте было более 25 тысяч людей

Как сообщалось ранее, вчера, 24 августа, в Мариуполе прошел праздничный концерт ко Дню Независимости. На сцене выступили группа Real O и Наталья Могилевская.

По данным пресс-службы горсовета, всего мероприятие посетило более 25 тысяч человек.

«Я горжусь тем, что мариупольцы так широко празднуют главный праздник Украины. Очень рад, что сегодня отпраздновать День Независимости пришло столько людей. Для нас это большая заслуга», - отметил городской голова Вадим Бойченко.