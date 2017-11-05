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Юные помощники полицейских в Мариуполе говорили с взрослыми о безопасности и призывали бросить курить

5.11 в 14:20

Участники молодежной общественной организации "Лига будущих полицейских" провели профилактические акции в центре Мариуполя, сообщили в пресс-службе полиции.

Подростки прошли по детским площадкам: малышам раздавали конфеты, а с родителями говорили о безопасности детей. «Юные полицейские» предостерегли взрослых от различных ситуаций, которые могут угрожать жизни и здоровью детей, и напомнили, что нужно делать, если ребенок теряется или попадает в беду.

Также в центре города "лиговцы" предлагали взрослым обменять сигарету на конфету, тем самым призывая их бросить курить. Ведь эта вредная привычка не только портит здоровье курильщика, но и негативно влияет на тех, кто не курит.

Общение с молодежью на тему курения вызвало только положительные эмоции, и прохожие, не раздумывая, расставались с сигаретами. Многие отдавали за конфету не одну сигарету, а всю пачку.

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2017-11-05 14:20:00
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