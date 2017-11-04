Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

За информацию об убийстве депутата на Луганщине назначили вознаграждение 100 тысяч гривен - полиция

4.11 в 16:45

За полноценную и достоверную информацию об убийстве депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского народный депутат Сергей Шахов готов предоставить вознаграждение в 100 000 гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Главное управление Национальной полиции в Луганской области выражает благодарность народному депутату Украины Сергею Шахову за готовность помогать следствию в раскрытии резонансного убийства», - написала она в Facebook.

Напомним, ночью 3 ноября в Северодонецке убили депутата горсовета от БПП Сергея Самарского.

/uploads/news/964x620/VyCnABYm.jpg
2017-11-04 16:45:00
Важные новости
С зеленой зоны в Мариуполе «умыкнули по-тихому» саженцы можжевельника
4.11 в 17:08
На Донбассе поймали разыскиваемого дезертира с оружием, – штаб АТО
4.11 в 16:11
Лента новостей
С зеленой зоны в Мариуполе «умыкнули по-тихому» саженцы можжевельника
4.11 в 17:08
За информацию об убийстве депутата на Луганщине назначили вознаграждение 100 тысяч гривен - полиция
4.11 в 16:45
На Донбассе поймали разыскиваемого дезертира с оружием, – штаб АТО
4.11 в 16:11
«План Маршалла для Украины» представят 6 ноября в сейме Литвы
4.11 в 15:59
В Мариуполе обновили дизайн клумбы на границе двух районов
4.11 в 15:41
Информация для переселенцев: в каких банках можно снимать выплаты и пенсии без комиссии
4.11 в 15:13
В Мариуполе открыли новую достопримечательность единения и мира
4.11 в 14:43
В Мариуполе стартовали общегородские субботники: на уборку вышли чиновники и жители города
4.11 в 13:23