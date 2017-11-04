За информацию об убийстве депутата на Луганщине назначили вознаграждение 100 тысяч гривен - полиция

За полноценную и достоверную информацию об убийстве депутата Северодонецкого городского совета Сергея Самарского народный депутат Сергей Шахов готов предоставить вознаграждение в 100 000 гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Главное управление Национальной полиции в Луганской области выражает благодарность народному депутату Украины Сергею Шахову за готовность помогать следствию в раскрытии резонансного убийства», - написала она в Facebook.

Напомним, ночью 3 ноября в Северодонецке убили депутата горсовета от БПП Сергея Самарского.