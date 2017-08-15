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За неделю в госпиталь Днепра эвакуировали 12 раненых бойцов АТО

15.08 в 08:11

За минувшую неделю в областную больницу имени Мечникова в Днепре эвакуировали 12 бойцов из зоны АТО с ранениями и травмами. Большинство из них находится в тяжелом состоянии.

Только за сутки госпиталь принял двух военнослужащих. 32-летнего Константина доставили в воскресенье днем и оперировали всю ночь. «Его доставили вчера днем. Ранения - крайне тяжелые, легкие, печень - насквозь, желудок - насквозь, поджелудочная железа - разбита. Наши хирурги и реаниматологи после определения кровотечения взяли срочно его на операцию. По сути, целую ночь спасали ему жизнь, переливая кровь и осуществляя сложное оперативное вмешательство. Сейчас есть положительная динамика, начинает понимать, начинает общаться», - рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

А на следующий день утром эвакуировали бойца с многочисленными ранениями ног и живота, полученными в результате разрыва снаряда. «У него обнаружили два тромба, чтобы спасти конечности, экстренно взяли на операцию. Мы стараемся спасти ноги, у него очень сложная ситуация. Ради этого наши сосудистые врачи отложили все запланированные операции», - сказал главный врач.

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2017-08-15 08:11:00
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