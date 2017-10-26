Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

26.10 в 17:00

По данным Министерства здравоохранения Украины, за неделю в стране заболело гриппом и ОРВИ более 140 тысяч человек.

В сообщении ведомства говорится: «На третьей неделе октября заболели более 140 тысяч человек. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в больнице дети до 14 лет».

Самый высокий показатель заболеваемости в Киевской области, самый низкий – в Одесской.

/uploads/news/964x620/1QFWPPOV.jpg
2017-10-26 17:00:00
Важные новости
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
Лента новостей
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу
26.10 в 18:06
За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
26.10 в 17:00
Гражданский корпус «Азов» и участники АТО не дали работать совещанию по решению земельного вопроса в Мариуполе
26.10 в 16:31
В Донецкой области началась отработка «Мигрант»
26.10 в 16:08
В Мариуполе в следующем году обещают достроить социальное жилье
26.10 в 15:54
«Укрзализныця» возьмется за реконструкцию железнодорожных вокзалов
26.10 в 15:37