За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

По данным Министерства здравоохранения Украины, за неделю в стране заболело гриппом и ОРВИ более 140 тысяч человек.

В сообщении ведомства говорится: «На третьей неделе октября заболели более 140 тысяч человек. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в больнице дети до 14 лет».

Самый высокий показатель заболеваемости в Киевской области, самый низкий – в Одесской.