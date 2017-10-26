За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
26.10 в 17:00
По данным Министерства здравоохранения Украины, за неделю в стране заболело гриппом и ОРВИ более 140 тысяч человек.
В сообщении ведомства говорится: «На третьей неделе октября заболели более 140 тысяч человек. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в больнице дети до 14 лет».
Самый высокий показатель заболеваемости в Киевской области, самый низкий – в Одесской.
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2017-10-26 17:00:00
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