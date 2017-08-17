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За полугодье доходы Мариуполя составили более 2 миллиардов гривен

17.08 в 12:57

На исполкоме Мариуполя заслушали отчёт об исполнении бюджета с января по июль 2017 года.

Директор департамента финансов Мариупольского городского совета Екатерина Каленик сообщила, что за указанный период в бюджет города поступило 2 млд. 302 млн. 117 тысяч гривен доходов. 73,9% от этой суммы составляет налог на доходы физических лиц. Доходная часть бюджета по этой статье пополнилась на 705 млн. 338 тыс. 900 грн.

Годовой план исполнен на 57,6%. Также 11,6% дохода составили поступления от платы за землю. В денежном выражении это составляет 110 млн. 425 тыс. грн. Годовой план исполнен на 52,7%.

Акцизный налог принёс в казну города 6,1% от общей суммы доходов. Это составило 58 млн.68 тыс. 800 грн. Исполнение плана бюджета - 51,2%.

Поступления от единого налога в казну составили 55 млн. 721 тыс. 500 грн. Налог на недвижимое имущество составил доход в размере 9 млн. 130 тыс. грн.

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2017-08-17 12:57:00
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