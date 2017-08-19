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За сутки в АТО – 25 обстрелов, 3 бойца ВСУ ранены

19.08 в 09:56

Перемирие в зоне АТО продолжает нарушаться, в большинстве случаев применяются гранатомёты и стрелковое оружие. По сообщению пресс-центра штаба АТО, режим "тишины" нарушен 25 раз, в ходе боевых действий ранения получили трое украинских защитников.

Авдеевская промзона продолжает оставаться эпицентром противостояния. Здесь позиции ВСУ после 18:00 обстреливались трижды – из танка, миномётов различных калибров и гранатомётов. В ответ украинские военные подавляли активность противника огнём. В этих боях был ранен один военнослужащий.

На Мариупольском направлении на подступах к Чермалыку противник почти час бил из 82-мм миномёта и крупнокалиберных пулемётов. Позиции сил АТО в районе Лебединского, Павлополя и Широкино оказались под огнём в конце суток. Во время обстрела опорного пункта неподалёку от Водяного украинский боец получил ранения.

Относительно спокойно было на Луганском направлении, но и здесь не обошлось без стрелкового оружия и гранатомётов, которые изредка применяли в районе Новозвановки и Новоалександровки.

Неподалёку от Крымского один военнослужащий был ранен.

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2017-08-19 09:56:00
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