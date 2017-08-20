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Задержаны угонщики служебного Lexus заглавы Нацполиции

20.08 в 12:49

По информации ZN.UA, вчера стало известно об угоне служебного автомобиля заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича. Автомобиль пропал ночью 11 августа, но как сообщил журналист Сергей Мальнев, заявление ЄО №33433 в Киево-Святошинский отдел ГУНП было подано только 16 августа.

По словам Мальнева, служебный черный LexusGX 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132 был угнат от дома водителя на улице Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке.

Сегодня, 20 августа, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил в Twitter об обезвреживании группы из пяти человек,угнавших авто. При этом задержаны три организатора угона.

По словам Князева, автомобиль был спрятан в Обуховском районе Киевской области.

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2017-08-20 12:49:00
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