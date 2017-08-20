Задержаны угонщики служебного Lexus заглавы Нацполиции

По информации ZN.UA, вчера стало известно об угоне служебного автомобиля заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича. Автомобиль пропал ночью 11 августа, но как сообщил журналист Сергей Мальнев, заявление ЄО №33433 в Киево-Святошинский отдел ГУНП было подано только 16 августа.

По словам Мальнева, служебный черный LexusGX 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132 был угнат от дома водителя на улице Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке.

Сегодня, 20 августа, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил в Twitter об обезвреживании группы из пяти человек,угнавших авто. При этом задержаны три организатора угона.

По словам Князева, автомобиль был спрятан в Обуховском районе Киевской области.