Захарченко готовится дать «зеркальный» ответ на введение Украиной военно-гражданской администрации в Широкино
13.11 в 14:23
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что может принять «зеркальные меры» в ответ на введение Украиной военно-гражданской администрации в поселке Широкино, что под Мариуполем.
«Если это произойдет, то мы ответим зеркально», — сказал он, не уточнив подробностей. Как пишут некоторые СМИ, возможно, ДНР установит в прифронтовом поселке своих представителей.
Напомним, 4 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко выдал указ о создании военно-гражданской администрации в селах Широкино и Бердянское.
Стоит отметить, что инфраструктура и жилые дома Широкино в результате боевых действий практически полностью разрушены. Во время активных боев всех местных жителей оттуда вывезли.
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2017-11-13 14:23:00
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