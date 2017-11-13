Захарченко готовится дать «зеркальный» ответ на введение Украиной военно-гражданской администрации в Широкино

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что может принять «зеркальные меры» в ответ на введение Украиной военно-гражданской администрации в поселке Широкино, что под Мариуполем.

«Если это произойдет, то мы ответим зеркально», — сказал он, не уточнив подробностей. Как пишут некоторые СМИ, возможно, ДНР установит в прифронтовом поселке своих представителей.

Напомним, 4 ноября 2017 года президент Украины Петр Порошенко выдал указ о создании военно-гражданской администрации в селах Широкино и Бердянское.

Стоит отметить, что инфраструктура и жилые дома Широкино в результате боевых действий практически полностью разрушены. Во время активных боев всех местных жителей оттуда вывезли.