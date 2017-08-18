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Захарченко пообещал прекратить огонь во время футбольных матчей в Мариуполе

18.08 в 08:30

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что отдал приказ прекратить огонь на Приморском направлении на время проведения футбольных матчей в Мариуполе.

«Футболисты и болельщики, особенно молодежь, могут спокойно играть в футбол и болеть за свои команды. С нашей стороны никакой угрозы в эти дни не будет», - сказал Захарченко российским СМИ.

Напомним, киевское «Динамо» боится ехать в Мариуполь из-за отсутствия гарантий безопасности и близости фронта. Однако в ФФУ отказались переносить матч на нейтральную территорию.

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2017-08-18 08:30:00
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