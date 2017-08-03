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Закон США об антироссийских санкциях предполагает выделение Украине 30 миллионов долларов

3.08 в 11:38

Вчера, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон «Противодействие противникам Америки через санкции». Он закрепляет уже действующие санкции против России, а также предусматривает поддержку правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности.

Посольство Украины в США сообщает, что также законом предусмотрено выделение 30 миллионов долларов на энергобезопасность Украины.

«Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долл. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долл», - говорится в сообщении ведомства.

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2017-08-03 11:38:00
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