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Замминистра инфраструктуры Украины решила подать в отставку

11.11 в 08:02

Заместитель министра инфраструктуры Украины Надежда Казначеева подала в отставку. Она решила добровольно покинуть должность ради новых достижений.

«Я приняла решение покинуть министерство для новых вызовов и не менее сложных дел. Как человек с подходами "проектного менеджера" считаю, что проект под названием "Работа на госслужбе" оказался на 99% удачным благодаря людям, которые исповедуют вместе со мной ценности «принципов, а не интересов», - написала Казначеева на своей странице в Facebook.

К слову, Надежда Казначеева заняла должность замминистра в мае 2016 года.

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2017-11-11 08:02:00
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