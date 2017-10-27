Заработал медицинский портал Мариуполя, где собрана информация о больницах и врачах города

В Мариуполе появился медицинский портал города. На ресурсе представлена вся необходимые данные о городской сфере здравоохранения. Кроме того, есть информация о профилактических мероприятиях, позволяющих предупредить или выявить опасные заболевания на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для мариупольцев медпортал предоставит широкий функционал по поиску:

Каталог врачей;

Каталог медзаведений;

Каталог лекарств;

Каталог заболеваний;

Каталог анализов и обследований;

Медицинский паспорт города;

Новости медицины;

Информация по донорству крови.

На данный момент на городском медицинском портале Мариуполя добавлена самая полная и актуальная информация по 8-и медицинским учреждениям, включая крупнейшую в городе сеть частных медицинских клиник (1000+ врачей и 1500+ фото оборудования, помещений и зданий).

Медицинская платформа является совместным проектом управления здравоохранения и IT-департамента городского совета, а также мариупольской компании «MedKontrol». Ее цель – повысить информированность жителей города о системе здравоохранения.