Заработал медицинский портал Мариуполя, где собрана информация о больницах и врачах города
В Мариуполе появился медицинский портал города. На ресурсе представлена вся необходимые данные о городской сфере здравоохранения. Кроме того, есть информация о профилактических мероприятиях, позволяющих предупредить или выявить опасные заболевания на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе мэрии.
Для мариупольцев медпортал предоставит широкий функционал по поиску:
- Каталог врачей;
- Каталог медзаведений;
- Каталог лекарств;
- Каталог заболеваний;
- Каталог анализов и обследований;
- Медицинский паспорт города;
- Новости медицины;
- Информация по донорству крови.
На данный момент на городском медицинском портале Мариуполя добавлена самая полная и актуальная информация по 8-и медицинским учреждениям, включая крупнейшую в городе сеть частных медицинских клиник (1000+ врачей и 1500+ фото оборудования, помещений и зданий).
Медицинская платформа является совместным проектом управления здравоохранения и IT-департамента городского совета, а также мариупольской компании «MedKontrol». Ее цель – повысить информированность жителей города о системе здравоохранения.