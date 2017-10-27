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Заработал медицинский портал Мариуполя, где собрана информация о больницах и врачах города

27.10 в 13:57

В Мариуполе появился медицинский портал города. На ресурсе представлена вся необходимые данные о городской сфере здравоохранения. Кроме того, есть информация о профилактических мероприятиях, позволяющих предупредить или выявить опасные заболевания на ранних стадиях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для мариупольцев медпортал предоставит широкий функционал по поиску:

  • Каталог врачей;
  • Каталог медзаведений;
  • Каталог лекарств;
  • Каталог заболеваний;
  • Каталог анализов и обследований;
  • Медицинский паспорт города;
  • Новости медицины;
  • Информация по донорству крови.

На данный момент на городском медицинском портале Мариуполя добавлена самая полная и актуальная информация по 8-и медицинским учреждениям, включая крупнейшую в городе сеть частных медицинских клиник (1000+ врачей и 1500+ фото оборудования, помещений и зданий).

Медицинская платформа является совместным проектом управления здравоохранения и IT-департамента городского совета, а также мариупольской компании «MedKontrol». Ее цель – повысить информированность жителей города о системе здравоохранения.

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2017-10-27 13:57:00
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