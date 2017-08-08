Заснул, проснулся – унесло: украинец 3 дня дрейфовал в открытом море на надувном матрасе
8.08 в 18:16
В Каркинитском заливе на западе Крыма пограничный катер спас 19-летнего парня, которого унесло в открытое море на надувном батуте.
Сам пострадавший рассказал, что родом из Херсонской области, а летом работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное. Ночью он остался на побережье и заснул на надувном батуте, а когда проснулся – его унесло в море.
Трое суток в жару, без воды и еды парень провел на море, пока не доплыл до Крыма и не спасся.
Унесенного морем госпитализировали в больницу и предоставили всю необходимую помощь. У него диагностировали тепловой удар и обезвоживание организма.
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2017-08-08 18:16:00
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