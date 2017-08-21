Завтра Порошенко посетит Луганщину

Завтра, 22 августа, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетит Луганскую область.

У главы государства на этот день много планов: он примет участие в торжественных церемониях открытия радиотелевизионной станции на территории Новоайдарского района, консультативной поликлиники коммунального учреждения «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» и здания Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра после капитального ремонта в городе Северодонецк.