Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Завтра стартует выплата компенсаций за сэкономленную субсидию

1.11 в 20:00

Завтра, 2 ноября, начнется монетизация субсидий за отопительный сезон 2016-2017 годов. Денежную компенсацию получат те, кто сумел сэкономить за счет сокращения потребления электроэнергии и газа.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, в государственном бюджете на выплаты предусмотрено 1,2 млрд гривен.

Завершить выплату монетизированных субсидий планируют до 15 ноября.

Напомним, в Мариуполе из почти 9400 хозяйств, которые сэкономили субсидии, 90% обратились за их монетизацией.

/uploads/news/964x620/PkIbQodr.jpg
2017-11-01 20:00:00
Важные новости
На городских клумбах Мариуполя высадят более 20 тысяч белых, красных и желтых тюльпанов
1.11 в 20:49
Абонентам «Укртелекома» стоит готовиться к повышению тарифа на связь
1.11 в 19:31
Лента новостей
На городских клумбах Мариуполя высадят более 20 тысяч белых, красных и желтых тюльпанов
1.11 в 20:49
Завтра стартует выплата компенсаций за сэкономленную субсидию
1.11 в 20:00
Абонентам «Укртелекома» стоит готовиться к повышению тарифа на связь
1.11 в 19:31
МинТОТ одобрил проект Мариупольского горсовета на приобретение жилья для переселенцев
1.11 в 18:50
В многоэтажках Мариуполя продолжают менять старые лифты на новые современные
1.11 в 18:27
В зоне АТО при подрыве на мине погиб майор Нацгвардии
1.11 в 17:52
Три школы на Донетчине требуют закрыть: выявлены нарушения пожарной безопасности
1.11 в 17:44
Блокпосты ДНР изменят режим работы
1.11 в 17:28