Завтра стартует выплата компенсаций за сэкономленную субсидию

Завтра, 2 ноября, начнется монетизация субсидий за отопительный сезон 2016-2017 годов. Денежную компенсацию получат те, кто сумел сэкономить за счет сокращения потребления электроэнергии и газа.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, в государственном бюджете на выплаты предусмотрено 1,2 млрд гривен.

Завершить выплату монетизированных субсидий планируют до 15 ноября.

Напомним, в Мариуполе из почти 9400 хозяйств, которые сэкономили субсидии, 90% обратились за их монетизацией.