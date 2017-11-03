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Завтра в Мариуполе пройдет общегородской субботник

3.11 в 14:41

Мариуполь засыпало опавшей листвой, поэтому в городе начинается череда общегородских субботников. И первый из них пройдет завтра, 4 ноября, в 9:00.

Свои территории будут убирать представители власти, активисты, сотрудники частных предприятий и местные жители. За каждым закреплен определенный участок, сообщает пресс-служба горсовета.

Всем жителям города предлагают принять активное участие в общегородском субботнике и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.

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2017-11-03 14:41:00
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