Завтра в Мариуполе пройдет общегородской субботник

Мариуполь засыпало опавшей листвой, поэтому в городе начинается череда общегородских субботников. И первый из них пройдет завтра, 4 ноября, в 9:00.

Свои территории будут убирать представители власти, активисты, сотрудники частных предприятий и местные жители. За каждым закреплен определенный участок, сообщает пресс-служба горсовета.

Всем жителям города предлагают принять активное участие в общегородском субботнике и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.