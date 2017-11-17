Завтра в Мариуполе стартует VII Международный фестиваль-конкурс «Музичний листопад»
17.11 в 20:22
С 18 по 21 ноября 2017 года на базе камерного оркестра «РЕНЕССАНС», под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячко, состоится VII Международный фестиваль-конкурс «Музичний листопад».
В нем примут участие конкурсанты шести возрастных категорий от 5 до 24 лет в номинациях: фортепиано, оркестровые инструменты, духовые инструменты.
Расписание конкурсной программы выглядит следующим образом.
18 ноября, концертный зал школы искусств:
- 10.00 - открытие седьмого Международного фестиваля-конкурса юных исполнителей (с оркестром) «Музыкальный ноябрь»;
- 11.00 - конкурсные прослушивания 1-й и 2-й возрастной категории;
- 12.30 - конкурсные прослушивания 2-й возрастной категории;
- 15.00 конкурсные прослушивания 3-й возрастной категории.
19 ноября, концертный зал школы искусств:
- 10.00 - конкурсные прослушивания 4-й возрастной категории;
- 12.00 - конкурсные прослушивания 5-й возрастной категории;
- 15.00 - конкурсные прослушивания 6-й возрастной категории;
- 18.00 - юбилейный творческий вечер лауреата Международных конкурсов, Народной артистки Украины, профессора Львовской национальной академии музыки им. Н. Лысенко, председателя, объединенного жюри Лидии Шутко (скрипка) и Заслуженного деятеля искусств Украины, композитора, доктора искусствоведения, профессора Львовского национального университета им. И. Франко Александра Козаренко (фортепиано).
20 ноября ДК Молодежный:
- 18.00 - концерт членов жюри фестиваля-конкурса «Выдающихся художников искусств».
21 ноября ДК Металлургов:
- 18.00 - церемония награждения победителей и гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса.
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2017-11-17 20:22:00