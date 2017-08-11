«Зеленстрой» в Мариуполе борется с клещами

Коммунальщики обрабатывают спецсредствами клумбы в борьбе с вредоносными насекомыми. Специалисты КП "Зеленстрой" Приморского участка уже произвели обработку зелёных насаждений в районе площади Воинов-освободителей.

Они отметили, что сезонная работа в этом направлении ведётся по графику.