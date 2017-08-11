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«Зеленстрой» в Мариуполе борется с клещами

11.08 в 09:44

Коммунальщики обрабатывают спецсредствами клумбы в борьбе с вредоносными насекомыми. Специалисты КП "Зеленстрой" Приморского участка уже произвели обработку зелёных насаждений в районе площади Воинов-освободителей.

Они отметили, что сезонная работа в этом направлении ведётся по графику.

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2017-08-11 09:44:00
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