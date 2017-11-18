«Зеленстрой» вложил дополнительные кубы чернозёма в мариупольский бульвар
18.11 в 14:34
Коммунальщики проводят работы по подготовке зелёной зоны Мариуполя к весенним посадкам однолетних растений. Об этом сообщили сотрудники "Зеленстроя", работающие на бульваре Хмельницкого.
Они уточнили, что в настоящее время идут плановые работы по добавлению осевшего за год чернозёма в клумбы бульвара. На этой неделе, по их словам, полностью были заполнены 4 клумбы от детского городка до СШ №9.
Чернозём после выгрузки разравнивается, затем происходит уборка от рассыпавшегося грунта пешеходных дорожек. В работе принимали участие пять рабочих коммунального предприятия и одна единица техники.
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2017-11-18 14:34:00
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18.11 в 13:37