«Зеленстрой» вложил дополнительные кубы чернозёма в мариупольский бульвар

Коммунальщики проводят работы по подготовке зелёной зоны Мариуполя к весенним посадкам однолетних растений. Об этом сообщили сотрудники "Зеленстроя", работающие на бульваре Хмельницкого.

Они уточнили, что в настоящее время идут плановые работы по добавлению осевшего за год чернозёма в клумбы бульвара. На этой неделе, по их словам, полностью были заполнены 4 клумбы от детского городка до СШ №9.

Чернозём после выгрузки разравнивается, затем происходит уборка от рассыпавшегося грунта пешеходных дорожек. В работе принимали участие пять рабочих коммунального предприятия и одна единица техники.