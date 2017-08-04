Жара в Европе бьет все рекорды последних 10 лет
4.08 в 20:05
От жары изнывают не только украинцы, но и жители других стран Европы. Как пишет ВВС, уровень температуры рекордно высокий за последние 10 лет, максимальная зафиксированная температура – 42 градуса.
Так, в Италии из-за жары произошли лесные пожары, местные власти предостерегают о том, что огонь может перекинуться на жилые дома.
В СМИ отмечают, что в Италии сейчас температура превышает средний показатель на 10 градусов. На Сицилии на этой неделе столбик термометра поднялся до 42 °С. Такую температуру вызвали воздушные массы из Африки, которые двигались через Средиземное море.
И синоптики, в том числе и украинские, неутешительны: значительного похолодания пока не предвидится.
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2017-08-04 20:05:00
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