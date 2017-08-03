Жара: в Луцке умерла женщина, а на Закарпатье сократили рабочий день

По прогнозам синоптиков, август в Украине будет аномально жарким, и украинцы уже чувствуют все «прелести» такой погоды.

Так, на Закарпатье до 10 августа из-за погоды сократили на 1 час рабочий день. В пресс-службе ОГА сообщают: «Продуктивно работать в таких условиях можно разве что в оборудованных кондиционерами помещениях, которых немного. Для остальных работников (особенно тех, кто работает под открытым небом), лучше изменить режим работы и сократить рабочее время на час».

При этом недоработанные часы (с0 2 по 10 августа) будут перенесены на рабочие дни в конце августа и в начале сентября, когда температура воздуха нормализуется.

А в Луцке от жары в салоне троллейбуса №15, который затормозил на остановке общественного транспорта, умерла женщина 60-ти лет. По словам очевидцев, она внезапно упала на пол, спасти ее не удалось.