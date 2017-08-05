Полная замена дорожного полотна, произведённая, как сообщалось руководством "Зеленстроя", с соблюдением всех требований технологии в июне 2016 года, не спасла его от разрушения в районе остановки городского транспорта у Административной площади.

Отметим, что первые признаки "плывущего" асфальта появились сразу после завершения ремонта. "Наплывы" пришлось срезать специальной фрезой.

Значительное повышение температуры в городе сейчас привело к повторению ситуации. Асфальт, разогретый солнцем, "поплыл" вновь, образуя очередные неровности.

Напомним, что прошлогодний ремонт производился с полным удалением старого асфальта.

Всего было отремонтировано 275 погонных метров дорожного покрытия и уложено 485 тонн асфальта. Но ремонт не сберёг целостность новой дороги у остановочного павильона при эксплуатации.