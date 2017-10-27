Жебривский аннулировал проекты на 100 миллионов для некоторых городов Донетчины

Местные власти некоторых городов и районов Донецкой области не смогли вовремя предоставить проектно-сметную документацию, из-за чего лишились 100 миллионов гривен на реализацию проектов. Об этом сообщил Павел Жебривский на выездном заседании коллегии ДонОГА в Дружковке.

В числе таких городов – Краматорск, Покровск, Угледар. Также и Никольский район. Среди аннулированных проектов: капитальные ремонты и реконструкции зданий больниц и школ, строительство амбулаторий, строительство спортивно-оздоровительного комплекса, строительство Центра предоставления административных услуг и прочие.

«Некоторые городские головы думали, что с ними будут возиться. Им были поставлены задачи подготовить проектно-сметные документации. Умоляли, уговаривали, просили. Наплевательское отношение к этим вещам. В связи с этим проекты на 100 млн грн аннулировали и финансироваться из перемещенных средств эти проекты не будут», – сказал Жебривский.