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Жебривский: «Безопасность на матче в Мариуполе совместными усилиями мы способны обеспечить»

18.08 в 14:54

Как сообщалось ранее, вчера Федерация футбола Украины приняла окончательное решение не переносить матч УПЛ между «Мариуполем» и «Динамо» и провести его в прифронтовом городе. Дискуссия была «жаркой», заседание длилось несколько часов, но наконец этот вопрос окончательно закрыт.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский поддержал решение ФФУ и отметил, что мариупольцы заслуживают  праздник большого футбола в своем городе.

«Свое слово в пользу или против такого решения должны еще сказать правоохранители. Я, как председатель военно-гражданской администрации Донецкой области, подтверждаю - безопасность для футболистов и зрителей во время проведения матча совместными усилиями мы способны обеспечить», - подчеркнул Жебривский.


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2017-08-18 14:54:00
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