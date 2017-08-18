Жебривский: «Безопасность на матче в Мариуполе совместными усилиями мы способны обеспечить»

Как сообщалось ранее, вчера Федерация футбола Украины приняла окончательное решение не переносить матч УПЛ между «Мариуполем» и «Динамо» и провести его в прифронтовом городе. Дискуссия была «жаркой», заседание длилось несколько часов, но наконец этот вопрос окончательно закрыт.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский поддержал решение ФФУ и отметил, что мариупольцы заслуживают праздник большого футбола в своем городе.

«Свое слово в пользу или против такого решения должны еще сказать правоохранители. Я, как председатель военно-гражданской администрации Донецкой области, подтверждаю - безопасность для футболистов и зрителей во время проведения матча совместными усилиями мы способны обеспечить», - подчеркнул Жебривский.



