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Жебривский обиделся на журналистов 1+1 из-за сюжета об опорных школах Донетчины

21.08 в 16:08

На днях на телеканале 1+1 вышел сюжет ТСН о ремонте опорных школ в донецкой области. По словам журналистов, ситуация довольно плачевна: из 30 школ к 1 сентября готова лишь одна, это недавно отремонтированная школа в Былбасовке.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский прокомментировал эту информацию и заявил, что к концу месяца откроют 3 школы. Правда, какие – губернатор не уточнил.

«Назло всем, кто делает такие репортажи, лучшие школы в Украине будут, пусть и с опозданием. 28-го открываем следующие три, а потом еще и еще, и еще. Такое впечатление, что лучше ничего не делать, тогда не будет претензий. Не дождутся. Пусть многим наперекор, но инфраструктура Донецкой области строится, и это строительство набирает обороты», - отметил губернатор.

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2017-08-21 16:08:00
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