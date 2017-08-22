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Жебривский: в Донецкой области пожар уничтожил село

22.08 в 10:28

Вчера, 21 августа, пожар произошел в небольшом селе Новокаменка Бахмутского района. В результате огонь практически полностью уничтожил этот населенный пункт.

«Огонь принес еще одну беду на Донбасс: около 14:00 часов практически полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района - из 5 домов в населенном пункте дотла сгорели 4, во дворе пятого дома огнем повреждены сарай, машина, куры сгорели», - сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

По его словам, большинство погорельцев приютили родственники. Еще одну семью (78-летнюю женщину, 58-ми и 55-летних мужчину и его жену и 29-летнего сына) разместили в общежитии ГП "Артемсоль". Сегодня местные власти решают, где они будут жить в дальнейшем.


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2017-08-22 10:28:00
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