Жебривский: в Донецкой области пожар уничтожил село
22.08 в 10:28
Вчера, 21 августа, пожар произошел в небольшом селе Новокаменка Бахмутского района. В результате огонь практически полностью уничтожил этот населенный пункт.
«Огонь принес еще одну беду на Донбасс: около 14:00 часов практически полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района - из 5 домов в населенном пункте дотла сгорели 4, во дворе пятого дома огнем повреждены сарай, машина, куры сгорели», - сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.
По его словам, большинство погорельцев приютили родственники. Еще одну семью (78-летнюю женщину, 58-ми и 55-летних мужчину и его жену и 29-летнего сына) разместили в общежитии ГП "Артемсоль". Сегодня местные власти решают, где они будут жить в дальнейшем.
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2017-08-22 10:28:00
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22.08 в 10:02