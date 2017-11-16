Желающих много – кому достанется украинский лотерейный рынок?

По информации dsnews.ua, президент компании-оператора государственных лотерей М.С.Л. Георгий Ложенко дал интервью "Зеркалу недели" по поводу сложившейся непростой ситуации на украинском лотерейном рынке.

По словам Ложенко, после прихода к власти новых политических сил, лотерейный рынок Украины не единожды пытались взять под контроль разные группы, что происходит и на данный период времени. Сегодня есть угроза добиться этого при помощи новых лицензионных условий.

При новой реальности лотерейные компании надеялись, что вопрос предоставления им лицензий (чему в значительной мере препятствовала предыдущая власть) будет, наконец, разблокирован. Но… их надежды остались нереализованными.

Первая попытка передела, которая не осуществилась из-за позиции депутатов парламента, по словам президента М.С.Л., выглядела так: "Вместо этого столкнулись с тем, что новая власть захотела переделить рынок. Точнее - убрать нас с рынка и передать права на лотерею государственному Ощадбанку... В недрах нового Кабмина был подготовлен, я думаю, при одобрении премьер-министра, проект закона, которым пытались провести в конце 2014 г. монополию на лотерейный рынок в пользу Ощадбанка, плюс легализовать весь игорный бизнес: казино, игровые автоматы, бетинг... Замысел был довольно простой. 1. Ввести непосильный налог и "положить" действующих на рынке операторов. 2. Вывести лотерею под эгидой Ощадбанка. 3. Поменять налоговое законодательство, чтобы уже свои могли комфортно заниматься лотерейным бизнесом на зачищенном рынке".

Далее, в период работы министра финансов Натальи Яресько произошла вторая попытка передела: "Ей надо было сдать рынок одному иностранному участнику. Идея с Ощадбанком не сработала, поэтому появился мощный иностранный инвестор и юридическая структура, которая под него начала выписывать закон. Последовали совершенно фантастические обещания поступлений в бюджет. Фактически имела место вторая попытка передела рынка. А чтобы мы не мешали, нас завели в санкции. Больше не за что было зацепиться, поэтому и высосали из пальца фиктивную идею причастности нас к российскому бизнесу, к угрозе".

Затем Георгий Ложенко говорит о следующей попытке: "Единственная компания, не попавшая под санкции, - наш конкурент ("УНЛ", - ред.). Эта компания очень быстро поменяла собственников, избавилась от западных партнёров. Сначала её хозяином стал никому не известный гражданин Пиндыч, потом - тренер по велоспорту, а сейчас я уже и не знаю кто. В любом случае это человек мало кому известный... Ничего нового не скажу, например, напомним, что с компанией "Украинская национальная лотерея" связывают некоторых депутатов. Это, в первую очередь, Александр Третьяков. В Интернете достаточно этой информации. Не думаю, что бывает дым без огня. И сравнивая, к примеру, влияние на рынок народного депутата и тренера по велоспорту (который числился собственником УНЛ), понимаю: что-то не стыкуется".

Далее президент компании-оператора М.С.Л. продолжил: "Соответственно, в 2016 г. появился замысел выписать закон под новый расклад на рынке, т. е. под УНЛ. Но он тоже не прошёл. И не пройдёт ни один закон, потому что народных депутатов нельзя обмануть. Пока любому гражданину не будет понятен принцип, по которому двигаются деньги в этой сфере, пока люди не поймут, кому они проигрывают, сколько проигрывают, какова вероятность выигрыша (как это есть в цивилизованном мире), до тех пор изменений законов не будет".

Сегодня, опять же, по словам Ложенко, происходит очередная попытка передела украинского лотерейного рынка: "Что делают наши конкуренты? Раз нельзя провести новый закон, они вытаскивают на свет Божий закон, который ранее был плох всем чиновникам, которые не могли по нему работать, так как, по их мнению, "он имел кучу недостатков и не давал возможность государству управлять". (На самом же деле закон о лотерее не давал им собирать дань, и с управлением это никак не связано.) В результате реализуется идея принятия лицензионных условий, как того требует закон, принятый ещё в 2012 г. Т. е. на основании закона о лотерее, о который столько лет вытирали ноги, намереваются принять лицензионные условия, но монопольные".

Как видим, конкуренция жёсткая, в ход идут различные методы, победитель пока не обозначен. А раз так, то видимо, есть за что бороться… И в скором времени мы увидим много интересного в этих боях, которые с уверенностью можно назвать "без правил".