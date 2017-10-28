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Жилые кварталы Марьинки оказались под огнем: пострадали дома жителей, ударная волна оглушила пенсионеров

28.10 в 11:50

Минометный обстрел жилых кварталов Марьинки начался вчера в 20:00 и продолжался около часа. В настоящее время зафиксировано повреждение 3 домов по улице Набережной и Каштановой, сообщили в полиции.

Один из снарядов разорвался во дворе пенсионеров, которые в это время находились на улице. Супругов оглушило ударной волной, но, к счастью, не задело осколками. От помощи врачей они отказались.

Все факты квалифицированы по ч.2 ст.258 (Террористический акт) УК Украины. Осмотр жилого сектора продолжается.

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2017-10-28 11:50:00
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