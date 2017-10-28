Жилые кварталы Марьинки оказались под огнем: пострадали дома жителей, ударная волна оглушила пенсионеров
28.10 в 11:50
Минометный обстрел жилых кварталов Марьинки начался вчера в 20:00 и продолжался около часа. В настоящее время зафиксировано повреждение 3 домов по улице Набережной и Каштановой, сообщили в полиции.
Один из снарядов разорвался во дворе пенсионеров, которые в это время находились на улице. Супругов оглушило ударной волной, но, к счастью, не задело осколками. От помощи врачей они отказались.
Все факты квалифицированы по ч.2 ст.258 (Террористический акт) УК Украины. Осмотр жилого сектора продолжается.
/uploads/news/964x620/VdI7Pshv.jpg
/uploads/news/964x620/0dMR8P04.jpg
/uploads/news/964x620/AYsIulf6.jpg
/uploads/news/964x620/97lg9uUD.jpg
/uploads/news/964x620/hJSet9tm.jpg
2017-10-28 11:50:00
Важные новости