Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел: поврежден дом
14.11 в 10:07
Вчера, 13 ноября, в 19:30 начался обстрел жилых кварталов Марьинки, который продлился более часа. Около 20:30 снаряд попал в жилой дом по улице Карпова (Тельмана).
По информации пресс-службы областного главка полиции, 66-летняя пенсионерка и ее 37-летний сын - хозяева поврежденного дома, не пострадали.
Данный факт задокументирован и квалифицирован по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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2017-11-14 10:07:00
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