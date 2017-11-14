Жилые кварталы Марьинки попали под обстрел: поврежден дом

Вчера, 13 ноября, в 19:30 начался обстрел жилых кварталов Марьинки, который продлился более часа. Около 20:30 снаряд попал в жилой дом по улице Карпова (Тельмана).

По информации пресс-службы областного главка полиции, 66-летняя пенсионерка и ее 37-летний сын - хозяева поврежденного дома, не пострадали.

Данный факт задокументирован и квалифицирован по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.