Жилые кварталы на Донбассе попали под обстрел: повреждены ЛЭП, хозпостройки и здание отдела полиции
17.11 в 18:35
Сегодня днем частный сектор Попасной на Луганщине попал под артиллерийский огонь. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции. Также были повреждены линии электроснабжения, без света осталось 128 домов. Но уже через час электроснабжение восстановили ремонтники аварийной бригады.
Информации о пострадавших местных жителях в настоящее время нет.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы, военной прокуратуры и прокуратуры Попасной.
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2017-11-17 18:35:00