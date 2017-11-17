Жилые кварталы на Донбассе попали под обстрел: повреждены ЛЭП, хозпостройки и здание отдела полиции

Сегодня днем частный сектор Попасной на Луганщине попал под артиллерийский огонь. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции. Также были повреждены линии электроснабжения, без света осталось 128 домов. Но уже через час электроснабжение восстановили ремонтники аварийной бригады.

Информации о пострадавших местных жителях в настоящее время нет.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы, военной прокуратуры и прокуратуры Попасной.