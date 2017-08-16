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Жилые кварталы Зайцево обстреляли во время выдачи гуманитарной помощи сотрудниками Красного Креста

16.08 в 20:57

Сегодня, 16 августа, жилые кварталы Зайцево попали под обстрел. В этот момент здесь как раз выдавали гуманитарную помощь жителям представители Международного комитета Красного Креста.

В 128-й отдельной горно-пехотной бригаде ВСУ рассказали: «О режиме прекращения огня во время передачи гуманитарной помощи мирным жителям оккупированной территории ранее договорились представители украинской стороны СЦКК. Однако уже в обед регулярные войска страны-оккупанта открыли огонь по жилым домам, чем спровоцировали пожар. Украинских военных, которые бросились гасить огонь, противник обстрелял из РПГ».

Чтобы обезопасить представителей Красного Креста, украинские военные не открывали ответный огонь.

К счастью, в результате никто не пострадал.

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2017-08-16 20:57:00
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