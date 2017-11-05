Жителей Широкино не пускают к своим домам и могилам родственников в поселке, - советник главы МинВОТ

Как мы уже писали ранее, президент Украины Петр Порошенко распорядился создать военно-гражданские администрации поселков Широкино и Бердянское.

При этом советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько в эфире «Громадського радіо» рассказала, что до этого указа власть в данных населенных пунктах отсутствовала.

По ее словам, в Широкино люди не живут, ведь дома там разрушены. Почти все широкинцы сейчас проживают в Мариуполе. Но в поселке есть кладбище, куда и пытаются попасть люди.

«Было много проблем по этому поводу. Там фактически стоят военные, никого не пускают и даже были проблемы у местных жителей, поскольку они не могли попасть на кладбище к местам захоронений своих родных», – отметила Цыбулько.

Она выразила надежду, что создание ВГА решит этот вопрос, а также подчеркнула, что это подконтрольные Украине территории и люди имеют право посещать свое разрушенное жилье и могилы своих родных.

Цыбулько добавила, что у людей возникают также вопросы административного характера. Например, кого-то выписать или прописать даже в разрушенном жилье. «Потому что человек без регистрации быть не может, а другого жилья у них нет, где зарегистрироваться. И там есть вопросы, которые нельзя решить без создания военно-гражданской администрации», – отметила советник главы МинВОТ.

Она добавила, что проблемы Бердянского и Широкино похожи, однако, в Бердянском есть немного жителей – это село более отдалено от линии соприкосновения, чем Широкино.