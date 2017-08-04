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Жители Донетчины больше половины доходов тратят на еду

4.08 в 08:32

По итогам 2016 года семьи Донецкой области более половины своих доходов потратили на еду. Так, траты на продукты составили 55,9% против 60,1% в предыдущем году и 55,7% – в 2014 году. В 2013 году этот показатель составлял 50,4%.

Управление статистики в Донецкой области сообщает: «В совокупных расходах на питание (включая питание вне дома) больше всего приходилось в 2016 году на мясо и мясопродукты – 22,8%. Удельный вес хлеба и хлебопродуктов составил 15,9%, овощей (включая картофель) – 11,3%, молочных продуктов – 9,0%, сладостей (сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия) – 8,4%, растительного масла и других жиров – 8,3%, фруктов – 6,1%, рыбы и рыбопродуктов – 5,0%. Расходы среднестатистической семьи на сладости более чем на треть превысили расходы на фрукты, а на покупку рыбы и рыбопродуктов израсходовано в 4,6 раза меньше, чем на мясо и мясопродукты».

16,9% доходов ушло на оплату жилищно-коммунальных услуг, удельный вес расходов домохозяйств на одежду и обувь в 2016 году составил 4,1%, на транспорт – 3,4%, на здравоохранение – 2,8%, на табачные изделия – 2,1%, на связь – 1,9%, на отдых и культуру и на алкогольные напитки – по 1,6%.

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2017-08-04 08:32:00
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