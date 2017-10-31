Жители Донецкой области добровольно сдали оружие и боеприпасы

В рамках месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов, который в течение октября проходил в Донецкой области, местные жители сдали в полицию почти 300 единиц оружия, а также 39 снарядов, 24 гранаты, 6 мин и более 11 000 других боеприпасов.

По словам правоохранителей, как правило, люди избавлялись от оружия в связи со смертью владельцев. Зачастую это были охотничьи ружья и спецсредства, поскольку на содержание и периодическое продление разрешения нет свободного времени. Но были и случаи, когда граждане находили оружие и, чтобы обезопасить себя и своих близких, приносили его в полицию.

Полицейские обращают внимание на то, что спецоперация закончилась, но те жители, которые сохраняют опасные предметы нелегально и хотят добровольно разоружиться, согласно ч.3 ст.263 УК Украины освобождаются от уголовной ответственности.

А вот если оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества будут изыматься принудительно, их владельцам грозит до 7 лет лишения свободы.