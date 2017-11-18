Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Жители КСН «Бригантина» опасаются соседства с турецким асфальтобетонным заводом

18.11 в 10:47

Недавно в Мариуполе Турция открыла асфальтобетонный завод с использованием итальянского оборудования. Однако такое соседство смущает жителей КСН «Бригантина», где и расположен турецкий объект. Они встретились с секретарем городского совета Степаном Махсмой, депутатом Владимиром Яковенко, председателем Приморской райадминистрации Геннадием Семенихиным, представителями Департаментов транспорта и экологии, а также владельцами производства.

Заранее сюда вызвали передвижную эколабораторию «Атмосфера», которая произвела замеры в трех точках. Специалисты не нашли превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, сообщает пресс-служба горсовета.

Степан Махсма предложил создать рабочую группу, куда войдут местные жители, представители муниципалитета и подрядной компании, также эколаборатория возьмет все необходимые замеры еще раз. «Мы пригласим специалистов, покажем процесс производства асфальта и ответим на все вопросы. Мы друг друга услышали. Мнение актива – наше руководство к действию. Мы готовы приезжать сюда регулярно для того, чтобы вам жилось здесь комфортно», - подчеркнул Степан Махсма.

/uploads/news/964x620/08V8LcVS.jpg
/uploads/news/964x620/ZUretstY.jpg
/uploads/news/964x620/QmAfIZcc.jpg
/uploads/news/964x620/F9KmwqBE.jpg
/uploads/news/964x620/IFAoOgtn.jpg
/uploads/news/964x620/pKOPqRUw.jpg
/uploads/news/964x620/1MuXmucx.jpg
2017-11-18 10:47:00
Важные новости
В Мариуполе планируют выделить более 300 тысяч гривен на финансовую помощь жителям
18.11 в 11:34
В зоне АТО 1 военный погиб, 1 – получил ранения, 1 – боевую травму
18.11 в 11:07
Лента новостей
В Мариуполе планируют выделить более 300 тысяч гривен на финансовую помощь жителям
18.11 в 11:34
В зоне АТО 1 военный погиб, 1 – получил ранения, 1 – боевую травму
18.11 в 11:07
Жители КСН «Бригантина» опасаются соседства с турецким асфальтобетонным заводом
18.11 в 10:47
Вчера в полицию поступило 13 ложных сообщений о минировании по всей Украине
18.11 в 10:31
Украина и Польша договорились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ
18.11 в 09:54
В Украине хотят вновь повысить железнодорожные тарифы
18.11 в 09:21
В Мариуполе прошел концерт ко Дню морской пехоты
18.11 в 08:59
«Шахтер» впервые в истории проиграл «Александрии»
18.11 в 08:40