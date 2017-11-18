Жители КСН «Бригантина» опасаются соседства с турецким асфальтобетонным заводом

Недавно в Мариуполе Турция открыла асфальтобетонный завод с использованием итальянского оборудования. Однако такое соседство смущает жителей КСН «Бригантина», где и расположен турецкий объект. Они встретились с секретарем городского совета Степаном Махсмой, депутатом Владимиром Яковенко, председателем Приморской райадминистрации Геннадием Семенихиным, представителями Департаментов транспорта и экологии, а также владельцами производства.

Заранее сюда вызвали передвижную эколабораторию «Атмосфера», которая произвела замеры в трех точках. Специалисты не нашли превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, сообщает пресс-служба горсовета.

Степан Махсма предложил создать рабочую группу, куда войдут местные жители, представители муниципалитета и подрядной компании, также эколаборатория возьмет все необходимые замеры еще раз. «Мы пригласим специалистов, покажем процесс производства асфальта и ответим на все вопросы. Мы друг друга услышали. Мнение актива – наше руководство к действию. Мы готовы приезжать сюда регулярно для того, чтобы вам жилось здесь комфортно», - подчеркнул Степан Махсма.