Жители КСН «Зинцевый» «допросились» ремонта дороги

Жители КСН «Зинцевый» обратились за помощью к депутату Константину Карнауху с просьбой отремонтировать дорогу между улицами Львовской и Гагарина. Здесь ежедневно ходят взрослые и дети в школу, магазин, аптеку, на остановку общественного транспорта и стадион «Портовик».

В результате одно из градообразующих предприятий выделило технику – и сейчас здесь вовсю кипит работа. Саму дорогу расширили, а после ее расчистки от строительного и бытового мусора был завезен шлак, который уже разровняли и утрамбовали, сообщает пресс-служба горсовета.

«Работа по благоустройству дороги будет продолжена - необходимо закончить покрытие и установить электроопоры с освещением, чтобы жителям и, первую очередь, детям было безопасно ходить здесь», - отметил депутат Карнаух.