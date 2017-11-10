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Жители КСН «Зинцевый» «допросились» ремонта дороги

10.11 в 16:58

Жители КСН «Зинцевый» обратились за помощью к депутату Константину Карнауху с просьбой отремонтировать дорогу между улицами Львовской и Гагарина. Здесь ежедневно ходят взрослые и дети в школу, магазин, аптеку, на остановку общественного транспорта и стадион «Портовик».

В результате одно из градообразующих предприятий выделило технику – и сейчас здесь вовсю кипит работа. Саму дорогу расширили, а после ее расчистки от строительного и бытового мусора был завезен шлак, который уже разровняли и утрамбовали, сообщает пресс-служба горсовета.

«Работа по благоустройству дороги будет продолжена - необходимо закончить покрытие и установить электроопоры с освещением, чтобы жителям и, первую очередь, детям было безопасно ходить здесь», - отметил депутат Карнаух.

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2017-11-10 16:58:00
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