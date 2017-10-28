Жители Мариуполя теперь могут платить за вывоз мусора через Интернет
28.10 в 19:13
В Мариуполе КП "Коммунальник" продолжает совершенствовать процесс предоставления услуг населению.
Так, на сайте предприятия появился новый сервис, позволяющий платить за вывоз мусора в режиме он-лайн – через Интернет. Воспользоваться им могут абоненты частного и государственного секторов.
Таким образом, оплатить данную коммунальную услугу теперь можно не выходя из дома и не выстаивая очереди.
Подробная инструкция по пользованию новым сервисом размещена во вкладке быстрого доступа "Оплата".
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2017-10-28 19:13:00
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