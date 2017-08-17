Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Жители села под Мариуполем уже более 10 лет живут без воды

17.08 в 15:57

Жители села Пригородное под Мариуполем жалуются на проблему водоснабжения населенного пункта. И этот вопрос не могут решить уже более 10 лет.

По словам местных жителей, воды в кранах нет, поэтому набирать ее приходится по несколько раз на день в сельском колодце. Но вода в нем довольно сомнительного качества: мутная, с неприятным привкусом, поэтому пить ее многие не решаются. К тому же, колодец находится на возвышении, и пожилым людям трудно таскать отсюда тяжелые бочки. Да и днем набрать здесь воду вообще нереально: «сливки» набирают еще до рассвета, а после полудня здесь остается мутная жижа.

Раз в неделю машину привозит в село воду в цистерне, но ее на всех не хватает: людям надо приготовить еду, покупаться после жаркого дня, напоить животных и убрать в доме. Если цистерна заезжает с одного края села – другому уже воды не хватает.

Некоторые покупают бутилированную воду в магазине, но для бюджета пенсионера это неподъемные суммы.

Как рассказали в сельсовете, уже разработан проект по капитальному ремонту старых, изношенных коммуникаций, стоимость которого – 9,6 миллиона гривен. Область пока не выделяет деньги, но представители власти обещают: проблема водоснабжения будет решена, даже если в сельсовете придется урезать стоимость работ и отремонтировать водовод за собственные средства. Работы обещают начать уже в сентябре.

/uploads/news/964x620/0LAeHJvd.jpg
2017-08-17 15:57:00
Важные новости
В Мариуполе хотят установить памятный знак погибшим воинам
17.08 в 17:03
ФФУ: наблюдатели ОБСЕ приедут на матч в Мариуполь – это будет подтверждением перспектив мирной жизни
17.08 в 16:32
Лента новостей
В Мариуполе хотят установить памятный знак погибшим воинам
17.08 в 17:03
ФФУ: наблюдатели ОБСЕ приедут на матч в Мариуполь – это будет подтверждением перспектив мирной жизни
17.08 в 16:32
Жители села под Мариуполем уже более 10 лет живут без воды
17.08 в 15:57
Решение принято: рэперу Басте запретят въезд в Украину
17.08 в 15:34
В Мариуполе возобновил работу троллейбусный маршрут №1
17.08 в 15:18
В Мариуполе легковушка и микроавтобус не поделили дорогу: пострадал водитель
17.08 в 14:55
В Мариуполе горел цех по производству пенопласта
17.08 в 14:41
Друзья Андрея Кузьменко записали песню ко дню его рождения – сегодня певцу исполнилось бы 49 лет
17.08 в 14:35