Жители села под Мариуполем уже более 10 лет живут без воды

Жители села Пригородное под Мариуполем жалуются на проблему водоснабжения населенного пункта. И этот вопрос не могут решить уже более 10 лет.

По словам местных жителей, воды в кранах нет, поэтому набирать ее приходится по несколько раз на день в сельском колодце. Но вода в нем довольно сомнительного качества: мутная, с неприятным привкусом, поэтому пить ее многие не решаются. К тому же, колодец находится на возвышении, и пожилым людям трудно таскать отсюда тяжелые бочки. Да и днем набрать здесь воду вообще нереально: «сливки» набирают еще до рассвета, а после полудня здесь остается мутная жижа.

Раз в неделю машину привозит в село воду в цистерне, но ее на всех не хватает: людям надо приготовить еду, покупаться после жаркого дня, напоить животных и убрать в доме. Если цистерна заезжает с одного края села – другому уже воды не хватает.

Некоторые покупают бутилированную воду в магазине, но для бюджета пенсионера это неподъемные суммы.

Как рассказали в сельсовете, уже разработан проект по капитальному ремонту старых, изношенных коммуникаций, стоимость которого – 9,6 миллиона гривен. Область пока не выделяет деньги, но представители власти обещают: проблема водоснабжения будет решена, даже если в сельсовете придется урезать стоимость работ и отремонтировать водовод за собственные средства. Работы обещают начать уже в сентябре.