Жители Широкино оживленно отреагировали на указ Порошенко о создании ВГА

После обнародования указа президента Украины №351/2017 о создании военно-гражданской администрации в поселках Широкино и Бердянское, переселенцы стали активно интересоваться про его смысл, поскольку ряд СМИ по-разному трактовали последствия реализации документа.

Как сообщили представители общественной организации «Спасение Широкино», из-за этого возникла неразбериха и широкинцы восприняли указ, как сигнал к возвращению в поселок. В свою очередь актив общественной организации информирует переселенцев, что возвращение в поселки станет возможным после завершения боевых действий и разминирования территорий. Создание же ВГА на данном этапе поможет решать многие административные вопросы местных жителей, которые были недоступны из-за её отсутствия.

Напомним, указ о создании ВГА в Широкино и Бердянском вступил в силу с 3 ноября текущего года. Провести все необходимые мероприятия поручено руководителю Антитеррористического центра при СБУ, главе Донецкой областной военно-гражданской администрации.