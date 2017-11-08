Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Жители Широкино оживленно отреагировали на указ Порошенко о создании ВГА

8.11 в 09:49

После обнародования указа президента Украины №351/2017 о создании военно-гражданской администрации в поселках Широкино и Бердянское, переселенцы стали активно интересоваться про его смысл, поскольку ряд СМИ по-разному трактовали последствия реализации документа.

Как сообщили представители общественной организации «Спасение Широкино», из-за этого возникла неразбериха и широкинцы восприняли указ, как сигнал к возвращению в поселок. В свою очередь актив общественной организации информирует переселенцев, что возвращение в поселки станет возможным после завершения боевых действий и разминирования территорий. Создание же ВГА на данном этапе поможет решать многие административные вопросы местных жителей, которые были недоступны из-за её отсутствия.

Напомним, указ о создании ВГА в Широкино и Бердянском вступил в силу с 3 ноября текущего года. Провести все необходимые мероприятия поручено руководителю Антитеррористического центра при СБУ, главе Донецкой областной военно-гражданской администрации.

/uploads/news/964x620/B9D4GLeC.jpg
2017-11-08 09:49:00
Важные новости
Мариупольцев от мала до велика учат экономить деньги
8.11 в 10:27
Минюст внедрил нововведение в правила аренды земли
8.11 в 09:59
Лента новостей
Мариупольцев от мала до велика учат экономить деньги
8.11 в 10:27
Минюст внедрил нововведение в правила аренды земли
8.11 в 09:59
Жители Широкино оживленно отреагировали на указ Порошенко о создании ВГА
8.11 в 09:49
В Мариуполе спасатели сняли кошку с 15-метрового дерева
8.11 в 09:17
На КПВВ «Станица Луганская» установят видеонаблюдение и будут бороться с «оборотнями в погонах»
8.11 в 08:59
В Мариуполе сегодня снизят подачу воды, а кое-где - отключат
8.11 в 08:37
«Обстрел» Донецка случился из-за разлета боеприпасов от взрыва складов ДНР, - СЦКК
8.11 в 08:13
Под Мариуполем построят объездную дорогу вместо разрушенной мелекинской трассы
7.11 в 20:54