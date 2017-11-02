Жителям домов в центре Мариуполя после 7 лет ожидания восстановили уличное освещение
2.11 в 09:55
За помощью к депутату Виктории Бахаловой обратились жители дома на проспекте Мира, 67/30 и на улице Архитектора Нильсона, 32. Еще в 2010 году здесь был поврежден столб с фонарем, который освещал по ночам улицу, сообщает пресс-служба горсовета.
До сих пор освещение так и не восстановили, и люди боялись в темное время возвращаться домой.
Благодаря депутату проблему мариупольцев удалось решить. На данный момент специалисты предприятия «Горсвет» установили современный светильник большой мощности.
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2017-11-02 09:55:00
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